Вже четвертий місяць у Києві скупий на опади – метеорологи

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 14:18

Метеорологи констатують, що перший осінній місяць у Києві був доволі сухим і контрастним за температурними показниками.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "На проспекті Науки випало 22 мм опадів, що становить лише 47 % кліматичної норми, тобто уже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади".

Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,0°С.

Метеорологи зазначають, що вересень був дуже контрастним – середньодекадні  температури першої та другої декад виявились  вищими за кліматичну норму на 4,1°С та 2,1°С відповідно, а третя декада була по справжньому осінньою – її температура  на 0,3°С нижча за норму.

Найспекотнішим днем  було 3 вересня, коли максимальна температура  досягла + 31,3°С, а найхолоднішим – 24 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,0°С.

Що передувало: Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 18 числа зі зниженням середньодобової температури  повітря нижче +15,0°С.

Українська правда

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Теми: погода


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