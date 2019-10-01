Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На київському вокзалі відкрили нову залу очікування для військових

Вівторок, 1 жовтня 2019, 14:32

У Києві на центральному залізничному вокзалі запрацювала нова зала очікування й відпочинку для учасників бойових дій на сході України.

Джерело: "Радіо Свобода".

Деталі: Нова зала (центр) переобладнана із зали для прийому офіційних делегацій (депутатської зали): тут облаштовані дві кімнати для відпочинку, кімната для приготування та прийому їжі, буфет, душова, санітарні кімнати й камера для речей.

Зала очікування для військових
Зала очікування для військових
Радіо Свобода

Зала розташована на першому поверсі будівлі центрального вокзалу й працює цілодобово.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов: "У новому залі очікування створені комфортні умови для перебування учасників бойових дій…

Суспільство у неоплатному боргу перед захисниками України, відкриття кімнати – внесок "Укрзалізниці" у допомогу оборонцям країни.

Ми плануємо упродовж місяця переобладнати колишні депутатські кімнати на зали для відпочинку бійців на залізничних вокзалах Дніпра, Львова, Миколаєва".

Перший заступник міністра у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій Антон Колумбет нагадав, що перші кімнати (зали) для відпочинку військових були відкриті з ініціативи волонтерів на залізничних вокзалах Дніпра, Києва і Харкова.

Передісторія:

  • У червні цього року на Центральному залізничному вокзалі Києва закрили заснований волонтерами зал відпочинку для військових.
  • Натомість вирішили переобладнати під неї депутатську кімнату очікування.

"Українська правда" в Threads

Теми: УкрзалізницяКиївармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
УЗ запускає оновлений електропоїзд на маршруті Ужгород – Львів
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: