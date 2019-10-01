На київському вокзалі відкрили нову залу очікування для військових

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Вівторок, 1 жовтня 2019, 14:32

У Києві на центральному залізничному вокзалі запрацювала нова зала очікування й відпочинку для учасників бойових дій на сході України.

Джерело: "Радіо Свобода".

Деталі: Нова зала (центр) переобладнана із зали для прийому офіційних делегацій (депутатської зали): тут облаштовані дві кімнати для відпочинку, кімната для приготування та прийому їжі, буфет, душова, санітарні кімнати й камера для речей.

Зала очікування для військових
Зала очікування для військових
Радіо Свобода

Зала розташована на першому поверсі будівлі центрального вокзалу й працює цілодобово.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов: "У новому залі очікування створені комфортні умови для перебування учасників бойових дій…

Суспільство у неоплатному боргу перед захисниками України, відкриття кімнати – внесок "Укрзалізниці" у допомогу оборонцям країни.

Ми плануємо упродовж місяця переобладнати колишні депутатські кімнати на зали для відпочинку бійців на залізничних вокзалах Дніпра, Львова, Миколаєва".

Перший заступник міністра у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій Антон Колумбет нагадав, що перші кімнати (зали) для відпочинку військових були відкриті з ініціативи волонтерів на залізничних вокзалах Дніпра, Києва і Харкова.

Передісторія:

  • У червні цього року на Центральному залізничному вокзалі Києва закрили заснований волонтерами зал відпочинку для військових.
  • Натомість вирішили переобладнати під неї депутатську кімнату очікування.

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Теми: Укрзалізниця Київ армія


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