У Путіна чекають "прояснення формули Штайнмайєра" зі сторони Києва
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі очікують, що Київ у вівторок на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо України прояснить своє ставлення до "формули Штайнмайєра".
Джерело: Інтерфакс з посиланням на заяву Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови (від підписання "формули Штайнмайєра" – ред.). Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння і так далі".
"Тому сьогодні, звісно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме цього й очікуємо".
Деталі: Відповідаючи на запитання про те, що робитиме Кремль, якщо Київ все-таки остаточно відмовиться від ухвалення "формули Штайнмайєра" Пєсков сказав, що російська сторона "продовжить пошуки шляхів вирішення цієї проблеми в міру своїх можливостей".
Водночас Пєсков наголосив, що відмова Києва від "формули Штайнмайєра" "суттєво загальмує весь процес".
Що було раніше: 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра". У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.
За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною
Передісторія:
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра"на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
- 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
- 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
- 18 вересня Пристайкоповідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
- Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
- Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".
- 26 вересня міністр закордонних справ Росії СергійЛавров визнав, що вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні відбутися відповідно до Конституції України, але заявив, що має бути ще "врахована думка" окупаційної влади цих районів.
- 1 жовтня у Мінську заплановане засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.