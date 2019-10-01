У Путіна чекають "прояснення формули Штайнмайєра" зі сторони Києва

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі очікують, що Київ у вівторок на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо України прояснить своє ставлення до "формули Штайнмайєра".

Джерело: Інтерфакс з посиланням на заяву Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови (від підписання "формули Штайнмайєра" – ред.). Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння і так далі".

"Тому сьогодні, звісно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме цього й очікуємо".

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, що робитиме Кремль, якщо Київ все-таки остаточно відмовиться від ухвалення "формули Штайнмайєра" Пєсков сказав, що російська сторона "продовжить пошуки шляхів вирішення цієї проблеми в міру своїх можливостей".

Водночас Пєсков наголосив, що відмова Києва від "формули Штайнмайєра" "суттєво загальмує весь процес".

Що було раніше: 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра". У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.

Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.

За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

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