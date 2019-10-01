Депутатів просять дати Зеленському більше часу на зміни до Виборчого кодексу
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту продовжити з 30 до 90 днів термін підготовки пропозицій президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова заступника голови комітетам Аліни Загоруйко: "Пропонується установити термін розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради Виборчого кодексу ... реєстраційний номер 0978, повернутий з пропозиціями президента України, не пізніше 90 днів з дня його повернення"
Деталі: Відповідно до частини 2 статті 132 закону про регламент Верховної Ради України, повернений президентом до парламенту закон після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Ради не пізніше, ніж через 30 днів після його повернення з пропозиціями глави держави, якщо парламент не приймав іншого рішення.
Що було раніше: 13, вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс.
Президент на 11 сторінках дав 17 пунктів зауважень до Кодексу. Зокрема, вказує Зеленський, Кодекс, який передбачає пропорційну виборчу систему в Раду з відкритими регіональними списками, "дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної виборчої системи із закритими списками".
Передісторія:
- 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.
- За проект закону №3112-1 проголосували 230 нардепів, з необхідних 226.
- 27 серпня спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки. Того ж дня кодекс було направлено на підпис президенту України.
- Документ авторства Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця пройшов перше читання 7 листопада 2017 року.
- Нові положення Кодексу передбачають застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.
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