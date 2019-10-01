Депутатів просять дати Зеленському більше часу на зміни до Виборчого кодексу

1652 перегляди
Вівторок, 1 жовтня 2019, 15:31

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту продовжити з 30 до 90 днів термін підготовки пропозицій президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова заступника голови комітетам Аліни Загоруйко: "Пропонується установити термін розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради Виборчого кодексу ... реєстраційний номер 0978, повернутий з пропозиціями президента України, не пізніше 90 днів з дня його повернення"

Деталі: Відповідно до частини 2 статті 132 закону про регламент Верховної Ради України, повернений президентом до парламенту закон після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Ради не пізніше, ніж через 30 днів після його повернення з пропозиціями глави держави, якщо парламент не приймав іншого рішення.

Що було раніше: 13, вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс.

Президент на 11 сторінках дав 17 пунктів зауважень до Кодексу. Зокрема, вказує Зеленський, Кодекс, який передбачає пропорційну виборчу систему в Раду з відкритими регіональними списками, "дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної виборчої системи із закритими списками".

Передісторія:

  • 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.
  • За проект закону №3112-1 проголосували 230 нардепів, з необхідних 226.
  • 27 серпня спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки. Того ж дня кодекс було направлено на підпис президенту України.
  • Документ авторства Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця пройшов перше читання 7 листопада 2017 року.
  • Нові положення Кодексу передбачають застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори законодавство Верховна Рада Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пастка закону "Про столицю" 1 жовтня 2019, 07:47
Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною 30 вересня 2019, 22:24
Вибори в Австрії: перемога Курца, провал ультраправих і високий результат "зелених" 30 вересня 2019, 08:26
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі