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Співорганізатора великого наркоугруповання Кривого Рогу затримали в Польщі

Вівторок, 1 жовтня 2019, 17:03

Одного з ключових фігурантів організації, яка збувала метамфетамін та трамадол, у кінці вересня затримали на кордонї Польщі й ще однієї європейської країни, а 25 учасникам злочинного угруповання поліція оголосила підозру.

Джерело: Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції

 

Деталі: На початку 2019 року в Дніпропетровській області викрили багаторівневу злочинну організацію, яка протягом тривалого часу збувала метамфетамін та трамадол.

Поліція: "Практично цілодобово містом курсували так звані "піші" та "автомобільні маршрути" зі збуту наркотиків, які охоплювали практично всі райони Кривого Рогу. Зловмисники налагодили власне виробництво психотропів, запровадили автентичну упаковку наркозасобів з маркування наркогрупи та цінником. Щодоби члени групи звітували перед так званим "бухгалтером" щодо кількості збутого товару та виручки". 

 

В ході лютневої спецоперації правоохоронці викрили лідера та понад 20 виконавців розгалуженої мережі наркоділків. Оперативники ліквідували дві потужні нарколабораторії, де виготовляли 5 різновидів наркотиків.

Поліція вилучила понад тисячу доз метамфетаміну, більше 9 тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків, вилучили 800 тисяч гривень у різних валютах та 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар.

 

Один із ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном та був оголошений в міжнародний розшук.

За даними поліції, підозрюваний входив у трійку координаторів злочинної організації, відповідав за налагодження мережі збуту психотропів та  "вербування" до лав наркоугруповання.

В кінці вересня підозрюваного затримали в Польщі у тісній взаємодії з іноземними колегами.

Нині вирішується питання про екстрадицію українця на батьківщину.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

 

Загалом: Поліція вже завершила досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого провели більше 100 упізнань, майже  500 допитів та 200 слідчих експериментів, здійснили понад 90 криміналістичних експертиз, в тому числі 20 фоноскопій.

Вперше задокументовано злочинну організацію Кривого Рогу, рівень наркооборудок якої лише за один місяць становив від 5 до 7 мільйонів гривень.

30 вересня справу наркоугруповання передали до суду. 

 

Вісім учасників злочинної організації перебувають під вартою, двоє під домашнім арештом. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочинів за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч.3 ст.307 (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів), а також ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 313  ККУ.

За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий Рігкримінал
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