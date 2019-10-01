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Новини 1 жовтня: Зеленський і Круз, Гончарук і ФОП

Вівторок, 1 жовтня 2019, 20:34

Зеленський зустрівся в Офісі президента з актором Томом Крузом, Гончарук анонсував проблеми нечесним ФОПам — новини, які були актуальні 1 жовтня.

Про приїзд Круза

Американський кіноактор Том Круз прибув до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Круз повідомив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну.

Про майбутнє ФОПів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОПів.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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Українська правда
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