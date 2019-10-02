Ліга Чемпіонів. "Баварія" в Лондоні познущалася над "Тоттенгемом", "Реал" ледве не програв "Брюгге"

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Середа, 2 жовтня 2019, 00:06

У вівторок 1 жовтня пройшли стартові матчі другого туру Ліги Чемпіонів.

У групі А мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" ледве уникнув поразки в грі з бельгійським "Брюгге". По ходу матчу мадридський клуб поступався з рахунком 0:2. 

У другому таймі голи Серхіо Рамоса та Каземіро врятували іспанський клуб від поразки. Матч закінчився з рахунком 2:2.

У цій же групі французький ПСЖ на виїзді взяв три очки у матчі з "Галатасараєм", вигравши з мінімальним рахунком.

Мюнхенська "Баварія" у групі В у видовищному матчі в Лондоні розгромила "Тоттенгем" з рахунком 7:2. Мюнхенці першими пропустили гол вже на 12-й хвилині поєдинку. Покер в цій грі оформив Серж Гнабрі та два голи на рахунку Роберта Левандовськи. 

У матчі цієї ж групи сербська "Црвена Звєзда" перемогла з рахунком 3:1 грецький "Олімпіакос".

У групі С, де виступає і донецький "Шахтар", "Манчестер Сіті" переміг загребське "Динамо" з рахунком 2:0. Український легіонер "Мансіті" Олександр Зінченко не потрапив у заявку на цей поєдинок.

Туринський "Ювентус" не мав особливих проблем у домашній грі з "Байєром" із Леверкузена. Гра завершилася перемогою туринців з рахунком 3:0. 

Голи в цій зустрічі забивали Гонсало Ігуаїн, Фернардо Бернардескі та Кріштіану Роналду.

У цій же групі мадриський "Атлетико" у Москві з рахунком 2:0 переграв місцевий Локомотив.

Українська правда

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Теми: футбол


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