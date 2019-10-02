У МЗС РФ позитивно оцінили узгодження "формули Штайнмаєра"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова висловила сподівання, що узгодження "формули Штайнмаєра" створить можливості для реалізації Мінських угод.

Джерело: Facebook-сторінка Захарової

Дослівно: "Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статуту Донбаса і розведення сил і засобів у Петровському і Золотому. Сподіваємось, що це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських угод."

Нагадаємо:

1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".

Передісторія: