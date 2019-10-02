У МЗС РФ позитивно оцінили узгодження "формули Штайнмаєра"
Середа, 2 жовтня 2019, 02:26
Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова висловила сподівання, що узгодження "формули Штайнмаєра" створить можливості для реалізації Мінських угод.
Джерело: Facebook-сторінка Захарової
Дослівно: "Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статуту Донбаса і розведення сил і засобів у Петровському і Золотому. Сподіваємось, що це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських угод."
Нагадаємо:
- 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
- Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції".
Передісторія:
- 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, яка замінила "формулу Штайнмаєра".
- У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
- Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.
Українська правда