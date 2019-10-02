Головні новини вівторка і ночі: "формула Штайнмаєра", Гончарук і ФОП, свідчення Волкера

Зеленський зранку зустрівся з актором Томом Крузом, а ввечері погодив "формулу Штайнмаєра", Гончарук анонсував проблеми нечесним ФОПам, Волкер планує свідчити в Конгресі — новини, які були актуальні 1 жовтня.

"Формула Штайнмаєра"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і запевнив, що "ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути".

Під Офісом президента, на Майдані Незалежності, у Львові та Харкові відбулись акції проти імплементації "формули".

Про приїзд Круза

Американський кіноактор Том Круз прибув до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського. Круз повідомив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну.

Про майбутнє ФОПів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОПів.

Свідчення Волкера

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер 3 жовтня буде свідчити в Конгресі з приводу розслідування щодо можливого тиску президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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