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У Росії кримського блогера Мемедемінова засудили до 2,5 років за гратами

Середа, 2 жовтня 2019, 11:47

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 2,5 років позбавлення волі блогера з Криму НаріманаМемедемінова, якого звинуватили в закликах до тероризму.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі

Напередодні Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав "шаблонним" судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів продовжувати проводити роботу з інформування про ситуацію в Криму і судові процеси над жителями півострова.

У Києві на майдані Незалежності 1 жовтня відбулася акція на підтримку Нарімана Мемедемінова.

Нагадаємо: Мемедемінов – кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Теми: КримокупаціяРосіякримські татари
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