У Росії кримського блогера Мемедемінова засудили до 2,5 років за гратами

775 переглядів
Середа, 2 жовтня 2019, 11:47

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 2,5 років позбавлення волі блогера з Криму НаріманаМемедемінова, якого звинуватили в закликах до тероризму.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок громадянському журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі

Напередодні Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав "шаблонним" судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів продовжувати проводити роботу з інформування про ситуацію в Криму і судові процеси над жителями півострова.

У Києві на майдані Незалежності 1 жовтня відбулася акція на підтримку Нарімана Мемедемінова.

Нагадаємо: Мемедемінов – кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим окупація Росія кримські татари


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Окупанти стверджують, що українці масово відпочивають у Криму 2 жовтня 2019, 08:19
Міністр інфраструктури обурений, що з нього "зробили сепаратиста" 29 вересня 2019, 16:53
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" відправили у ШІЗО - адвокат 29 вересня 2019, 15:32
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі