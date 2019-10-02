Із заходу насувається похолодання
Середа, 2 жовтня 2019, 12:30
Наступної доби в більшості регіонів України очікується суха погода, крім західних областей, куди прийде похолодання й опади.
Джерело: пост синоптика Наталки Діденко у Facebook
Пряма мова: "У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними… На решті території втримається суха погода".
Деталі: У четвер у західних областях похолодає до +11+17 градусів. У більшості областей буде +17+24 градуси.
У Києві 3-го жовтня - також ще без опадів та тепло, +22, +23 градуси. 4-го жовтня погода у столиці зміниться: похолодає та пройдуть дощі.
Українська правда