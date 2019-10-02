Із заходу насувається похолодання

5937 переглядів
Середа, 2 жовтня 2019, 12:30

Наступної доби в більшості регіонів України очікується суха погода, крім західних областей, куди прийде похолодання й опади.

Джерело: пост синоптика Наталки Діденко у Facebook

Пряма мова: "У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними… На решті території втримається суха погода".

Деталі: У четвер у західних областях похолодає до +11+17 градусів. У більшості областей буде +17+24 градуси.

У Києві 3-го жовтня - також ще без опадів та тепло, +22, +23 градуси. 4-го жовтня погода у столиці зміниться: похолодає та пройдуть дощі.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вже четвертий місяць у Києві скупий на опади – метеорологи 1 жовтня 2019, 14:18
Синоптик обіцяє "унікальну" осінню середу 1 жовтня 2019, 11:12
Жовтень розпочнеться дощем 30 вересня 2019, 12:51
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви