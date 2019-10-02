У Сумах люди вийшли на колію і зупинили потяг

Через скасування додаткових залізничних зупинок на території Сумської області близько десятка сумчан вийшли на залізничну колію і зупинили потяг приміського сполучення.

Джерело: прес-служба поліції Сумської області.

Деталі: Подія сталася 2 жовтня вранці в Сумах, по вулиці Героїв Крут, на залізничній зупинці "59-й кілометр". Близько десятка сумчан, стурбованих скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію. В результаті машиніст пасажирського потягу приміського сполучення "Суми-Смородино" змушений був зупинити рух.

За словами учасників конфлікту, зупинки скасовані начебто через заборгованість, що виникла у місцевої влади перед "Укрзалізнецею" в частині компенсації пільг за проїзд пенсіонерів.

Після втручання поліції у конфліктну ситуацію машиніст відкрив двері вагонів, щоб громадяни зайшли у середину, звільнивши колію. Після цього потяг зміг продовжити свій рух далі.