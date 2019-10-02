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Прокуратурі дали доступ до документів РНБО щодо видачі українцям паспортів 4 держав

Середа, 2 жовтня 2019, 13:52

Суд відкрив військовій прокуратурі доступ до документів Ради національної безпеки й оборони України у провадженні щодо видачі українцям паспортів Угорщини, Румунії, Польщі та Росії, що може посилити сепаратистські настрої та загрожувати нацбезпеці.

Джерело: ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва Світлани Смик від 26 вересня

Деталі: Суд задовольнив клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури ГПУ Вадима Приймачка від 28 серпня про тимчасовий доступ до речей і документів РНБО, які містять таємницю.

Головна військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні СБУ (№42019000000001191 від 3 червня 2019 року) за фактом готування до посягання на територіальну цілісність України, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з розпалюванням національної ворожнечі.

Прокуратура вивчає інформацію "про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно мешканцям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що в подальшому може створювати загрози територіальній цілісності та суверенітету України шляхом посилення автономістських і сепаратистських настроїв серед "співвітчизників" (створення національно-територіальних автономій за національною ознакою, окремих виборчих округів у місцях компактного проживання етнічних громадян, систем освіти мовами меншин тощо)".

Крім документів РНБО з відомостями про це, прокуратуру також цікавлять "заплановані заходи для усунення таких реальних чи потенційних загроз".

В судове засідання прокурор не з`явився, але слідчий суддя його вимоги задовольнив.

Приймачку надали доступ до:

- вхідної документації, що за останні 5 років – з 07.04.2014 до 26.09.2019 – надходила до РНБО від розвідок, прикордонників, СБУ, МВС тощо, а також від Адміністрації (Офісу) президента, Кабміну, центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів щодо видачі іноземних паспортів;

- доручень РНБО, аналітики Національного інституту стратегічних досліджень, доручень голови РНБО (тобто президента – ред.) її членам за цей період щодо вжиття заходів у зв`язку з інформацією про масову видачу паспортів РФ жителям окупованого Донбасу та паспортів Угорщини, Румунії та Польщі на заході країни

Ухвала діє 30 днів. У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Олена Рощенко, УП
Теми: паспортгромадянствоРНБОпрокуратурасуд
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