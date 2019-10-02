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Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ

Середа, 2 жовтня 2019, 15:28
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ

Представники російського спецназу, яких, за даними ЗМІ, виявили в Норвегії, і раніше перебували на території сусідньої країни, і навіть викладали в мережу відповідні фото.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Новая газета".

Минулого тижня інтернет-газета AldriMer, яка спеціалізується на військовій тематиці, з посиланням на чотири джерела в трьох країнах повідомила про виявлення російських спецпідрозділів на Шпіцбергені. Крім того, газета стверджує, що в рамках спецоперації військові, переодягнені в цивільний одяг, висаджувалися і на материкову Норвегію для проведення розвідки.

Журналісти стверджують, що дані достовірні і документально підтверджені не тільки національною контррозвідкою, а й силами розвідки США.

Зокрема, в історії фігурують фотознімки, отримані з американських літаків-розвідників. На знімках, які описує, але не публікує газета, нібито зображені російські військові, які перебувають на узбережжі архіпелагу. На підтвердження своєї версії про роботу російських спецслужб газета також посилається на високопоставлене джерело в розвідці однієї з держав - союзників Норвегії.

Цей іноземний фахівець, якого цитує AldriMer, також стверджує, що до операції були залучені наймані воєнізовані формування, які "добре відомі НАТО через події в Криму".

Згідно з повідомленнями розвідки союзників, російська десантна група може співпрацювати з найманими воєнізованими формуваннями на півночі. 

Посольство Росії в Осло назвало грубою провокацією статтю інтернет-видання.

Однак співробітники чеченського спецназу самі викладали в соцмережі фото, з датування, геолокації і коментарів яких випливає, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема і в норвезькій її частині з 2016 року.

Так, 2 березня минулого року користувач інстаграма під ніком bes_600 публікує груповий знімок чоловіків у військовій формі на тлі грозненського аеропорту. У коментарях автор вказує: "Лихий 16 рік. На Арктику вилітали". 

На питання про відсутнього товариша слідує відповідь: "Вони в Норвегію їздили тоді. По роботі їздили". 

На іншому фото той же користувач відображений на тлі атомохода "Радянський союз" з чоловіком старшого віку в цивільному одязі, коментар автора до Селфі такий: "Джихад".

У соцмережах можна знайти спільні фото і відео, на яких bes_600 відображений разом з користувачем akhaev_07_95 . 9 лютого того ж року akhaev_07_95 публікує селфі на тлі засніженого аеропорту, за спиною чоловіка - авіазаправник з написом "Svalbard lufthavn" - "аеропорт Шпіцбергена". 

Геотеги на фото відповідний - "Spitsbergen". Чоловік зображений в уніформі з нашивкою парашутного центру DZ Grozny і інший - з написаним російською словом "Лютий" (ймовірно, це позивний). 

Бійці Росгвардії - а згаданий чеченський спецназ входить в її структури - не можуть відвідувати країни НАТО в туристичних цілях, заборона не діє тільки у випадках, якщо поїздка здійснюється за вказівкою керівництва.

Тим часом на іншому фото того ж користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в обмундируванні і з автоматичною зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонг'їр, столиця норвезької частини Шпіцбергена. За спиною бійця - прапор того ж парашутного центру.

У чеченському сегменті мережі можна знайти і інші знімки з норвезької геолокації. На Шпіцбергені бійці бували неодноразово і зі зброєю в руках, пише "Новая газета".

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяНорвегія
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