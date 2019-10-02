Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом

Національна поліція оприлюднила відео спецоперації у селі Хотянівка Київської області, під час якої був застрелений громадянин Грузії, а два спецпризначенця отримали поранення.

Джерело: Прес-служба Нацполіції

На відео видно, як зловмисник вибігає із контейнера і стріляє з двох пістолетів у бік правоохоронців. Пробігши кілька метрів він падає, здійснюючи постріли. Триває перестрілка, під час якої зловмисник був вбитий.

Раніше поліція повідомляла, що один правоохоронець отримав поранення плеча і наскрізне поранення передпліччя, інший – сліпе поранення грудини (куля застрягла в останньому шарі бронежилета) і поранення кисті.

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