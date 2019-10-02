Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом

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Середа, 2 жовтня 2019, 18:01

Національна поліція оприлюднила відео спецоперації у селі Хотянівка Київської області, під час якої був застрелений громадянин Грузії, а два спецпризначенця отримали поранення.

Джерело: Прес-служба Нацполіції  

На відео видно, як зловмисник вибігає із контейнера і стріляє з двох пістолетів у бік правоохоронців. Пробігши кілька метрів він падає, здійснюючи постріли. Триває перестрілка, під час якої зловмисник був вбитий.  

Раніше поліція повідомляла, що один правоохоронець отримав поранення плеча і наскрізне поранення передпліччя, інший – сліпе поранення грудини (куля застрягла в останньому шарі бронежилета) і поранення кисті.

Передісторія:

  • Вранці 2 жовтня у селі Хотянівка Київської області працівники підрозділу КОРД під час затримання убили правопорушника, який почав стріляти у бік працівників поліції.
  • З’ясувалося, що правопорушник – громадянин Грузії, засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї.
  • Слідчі ДБР дії правоохоронців кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ.
  • Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що співробітники КОРДУ, які брали участь у спецоперації з убивством затримуваного на Київщині, діяли правомірно.
  • Колишній президент Грузії Міхеіла Саакашвілі заявив, що застрелений під Києвом правопорушник був засуджений до 22 років ув’язнення під час його президентства.

Українська правда

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Теми: Київ кримінал


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