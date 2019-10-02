Поліція обшукує "оборонку" в Житомирі та Києві

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Середа, 2 жовтня 2019, 19:20

Нацполіція та територіальне управління Державного бюро розслідувань за участю спецпідрозділу КОРД проводять обшуки на підприємствах державного концерну "Укроборонпром" у Києві та Житомирі.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Слідчі дії стосуються кримінального провадження стосовно привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки.

Діями силовиків керує Військова прокуратура Центрального регіону України.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

 
 
 

Передісторія:

  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
  • Журналісти з'ясували, що "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Українська правда

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Теми: Укроборонпром обшуки


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