Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція обшукує "оборонку" в Житомирі та Києві

Середа, 2 жовтня 2019, 19:20

Нацполіція та територіальне управління Державного бюро розслідувань за участю спецпідрозділу КОРД проводять обшуки на підприємствах державного концерну "Укроборонпром" у Києві та Житомирі.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Слідчі дії стосуються кримінального провадження стосовно привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки.

Діями силовиків керує Військова прокуратура Центрального регіону України.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

 
 
 

Передісторія:

  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
  • Журналісти з'ясували, що "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Українська правда
Теми: Укроборонпромобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: