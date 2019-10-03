На МКС змінився командир станції

Італійський астронавт Лука Пармітано став командиром Міжнародної космічної станції (МКС), командування йому передав росіянин Олександр Овчінін.

Джерело: прес-служба NASA.

Пармітано став першим італійцем на чолі станції і третім європейцем після бельгійця Франка Де Вінна і німця Александера Герста.

Він керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року, поки його не замінить Олег Скрипочка.

Овчінін 3 жовтня разом з американським астронавтом Ніком Хейгом і першим космонавтом Об'єднаних Арабських Еміратів Хазза аль-Мансурі повертається на Землю на кораблі "Союз МС-12". На МКС лишаються 6 космонавтів.