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На МКС змінився командир станції

Четвер, 3 жовтня 2019, 00:11
На МКС змінився командир станції

Італійський астронавт Лука Пармітано став командиром Міжнародної космічної станції (МКС), командування йому передав росіянин Олександр Овчінін.

Джерело: прес-служба NASA. 

Пармітано став першим італійцем на чолі станції і третім європейцем після бельгійця Франка Де Вінна і німця Александера Герста.

Він керуватиме МКС до 6 лютого 2020 року, поки його не замінить Олег Скрипочка.

Овчінін 3 жовтня разом з американським астронавтом Ніком Хейгом і першим космонавтом Об'єднаних Арабських Еміратів Хазза аль-Мансурі повертається на Землю на кораблі "Союз МС-12". На МКС лишаються 6 космонавтів.

Теми: космосРосіяІталія
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