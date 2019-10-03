Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ліга Чемпіонів."Барселона" здолала "Інтер", "Ліверпуль" та "Зальцбург" забили сім голів на двох

Четвер, 3 жовтня 2019, 00:37

У середу 2 жовтня завершилися матчі другого туру групового турніру Ліги Чемпіонів.

Італійський "Наполі" у групі Е не зумів на виїзді здолати бельгійський "Генк". Матч завершився з рахунком 0:0, хоча італійці й створили з десяток гольових моментів біля воріт господарів поля.

У цій ж групі "Ліверпуль" та "Зальцбург" на двох забили сім голів. Поєдинок на "Енфілд Роуд" завершився перемогою англійців з рахунком 4:3. Три очки "червоним" приніс дубль Мохамеда Салаха. Причому "Ліверпуль" в цій грі вигравав 3:0, і австрійці зуміли зрівняти рахунок.

У групі F дортмундська "Боруссія" у Празі з рахунком 2:0 перемогла місцеву "Славію". В іншій грі групи дубль Луїса Суареса дозволив "Барселоні" з рахунком 2:1 перемогти міланський "Інтер".

Французький "Ліон" у групі G здолав на виїзді німецький "Лейпциг" з рахунком 2:0. Російський "Зеніт" в цій групі виграв 3:1 в португальської "Бенфіки".

У групі H "Челсі" з рахунком 2:1 в гостях здолав французький "Лілль". Вирішальний гол для лондонців класним ударом в один дотик забив екс-гравець "Шахтаря" Вілліан.

В іншому матчі групи нідерландський "Аякс" розгромив на виїзді з рахунком 3:0 іспанську "Валенсію".

Теми: футболЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: