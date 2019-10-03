Ліга Чемпіонів."Барселона" здолала "Інтер", "Ліверпуль" та "Зальцбург" забили сім голів на двох

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Четвер, 3 жовтня 2019, 00:37

У середу 2 жовтня завершилися матчі другого туру групового турніру Ліги Чемпіонів.

Італійський "Наполі" у групі Е не зумів на виїзді здолати бельгійський "Генк". Матч завершився з рахунком 0:0, хоча італійці й створили з десяток гольових моментів біля воріт господарів поля.

У цій ж групі "Ліверпуль" та "Зальцбург" на двох забили сім голів. Поєдинок на "Енфілд Роуд" завершився перемогою англійців з рахунком 4:3. Три очки "червоним" приніс дубль Мохамеда Салаха. Причому "Ліверпуль" в цій грі вигравав 3:0, і австрійці зуміли зрівняти рахунок.

У групі F дортмундська "Боруссія" у Празі з рахунком 2:0 перемогла місцеву "Славію". В іншій грі групи дубль Луїса Суареса дозволив "Барселоні" з рахунком 2:1 перемогти міланський "Інтер".

Французький "Ліон" у групі G здолав на виїзді німецький "Лейпциг" з рахунком 2:0. Російський "Зеніт" в цій групі виграв 3:1 в португальської "Бенфіки".

У групі H "Челсі" з рахунком 2:1 в гостях здолав французький "Лілль". Вирішальний гол для лондонців класним ударом в один дотик забив екс-гравець "Шахтаря" Вілліан.

В іншому матчі групи нідерландський "Аякс" розгромив на виїзді з рахунком 3:0 іспанську "Валенсію".

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Теми: футбол Європа


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