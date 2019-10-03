Адвокат Трампа заявив, що Держдепартамент радив йому уникати Богдана
Четвер, 3 жовтня 2019, 02:08
Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що чиновники Держдепартаменту США порадили йому уникати керівника адміністрації президента України Андрія Богдана.
Джерело: незалежний журналіст Роджер Солленбергер, який надав записане ним інтерв'ю виданню BuzzFeed News.
Державний департамент попередив Руді Джуліані про необхідність уникати зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Богданом, а також іншими близькими йому людьми.
Замість цього, як стверджує колишній мер Нью-Йорка, держава вважала за краще, щоб він зустрівся з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.