Адвокат Трампа заявив, що Держдепартамент радив йому уникати Богдана
Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що чиновники Держдепартаменту США порадили йому уникати керівника адміністрації президента України Андрія Богдана.
Джерело: незалежний журналіст Роджер Солленбергер, який надав записане ним інтерв'ю виданню BuzzFeed News.
Державний департамент попередив Руді Джуліані про необхідність уникати зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Богданом, а також іншими близькими йому людьми.
Замість цього, як стверджує колишній мер Нью-Йорка, держава вважала за краще, щоб він зустрівся з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
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