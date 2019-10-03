Адвокат Трампа заявив, що Держдепартамент радив йому уникати Богдана

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що чиновники Держдепартаменту США порадили йому уникати керівника адміністрації президента України Андрія Богдана.

Джерело: незалежний журналіст Роджер Солленбергер, який надав записане ним інтерв'ю виданню BuzzFeed News.

Державний департамент попередив Руді Джуліані про необхідність уникати зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Богданом, а також іншими близькими йому людьми.

Замість цього, як стверджує колишній мер Нью-Йорка, держава вважала за краще, щоб він зустрівся з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.

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