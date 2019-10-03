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КНДР запустила балістичну ракету з підводного човна 

Четвер, 3 жовтня 2019, 03:42

Влада Північної Кореї відзвітувала про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3. 

Джерело: інформагентство ЦТАК.

Запуск відбувався на східному узбережжі країни вранці 3 жовтня. За даними ЗМІ, проведені випробування підтвердили тактичні характеристики нової ракети. При цьому, за їх словами, загрози безпеці сусідніх країн не було.

На випробуваннях були присутні керівні члени Трудової партії Кореї. Привітання учасникам випробувань направив особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Зазначимо, що Pukguksong-3 є третьою версією балістичної ракети, яку КНДР вперше випробувала в 2016 році. Вже на наступний рік друга версія ракети пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі.

Теми: КНДР
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