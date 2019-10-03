У справі про вбивство Гандзюк змінили прокурорів

Генеральна прокуратура змінила прокурорів-процесуальних керівників у кримінальних провадженнях щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Джерело: ГПУ.

Дослівно: "30 вересня 2019 року змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях".

"Наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях. Досудове розслідування у них триває".

Деталі: Відзначається, що прокурорів змінили після оперативної наради в ГПУ, на якій звітували про стан досудового розслідування вбивства Гандзюк.

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Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.

Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

27 вересня біля Офісу президента зібрались активісти, які вимагали від влади розслідувати вбивство Каті Гандзюк та напади на громадських активістів.



