У справі про вбивство Гандзюк змінили прокурорів

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Четвер, 3 жовтня 2019, 12:40

Генеральна прокуратура змінила прокурорів-процесуальних керівників у кримінальних провадженнях щодо вбивства Катерини Гандзюк.

Джерело: ГПУ.

Дослівно: "30 вересня 2019 року змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях".

"Наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях. Досудове розслідування у них триває".

Деталі: Відзначається, що прокурорів змінили після оперативної наради в ГПУ, на якій звітували про стан досудового розслідування вбивства Гандзюк.

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
  • 27 вересня біля Офісу президента зібрались активісти, які вимагали від влади розслідувати вбивство Каті Гандзюк та напади на громадських активістів.


 

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк вбивство Генпрокуратура


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