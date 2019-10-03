У п'ятницю істотно похолодає, в Києві – дощі

Найближчої доби холодне і вологе повітря охопить більшу частину України, денна температура істотно знизиться, лише на сході та південному сході ще збережеться тепла погода.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

Вночі в північних, більшості західних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень, крім заходу, Приазов'я і Криму, пройдуть дощі, в центральних і південних областях подекуди – з грозою.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та більшості центральних областей місцями пориви, 15-20 м/с.

4 жовтня температура вночі 7-12°, на півдні країни до 16°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 10-15°, в Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях до 19°; на решті території 20-25°; в Карпатах протягом доби 1-5° тепла.

У Києві в п'ятницю – дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 4 жовтня найвища температура вдень була 25,3° в 1918 році, найнижча вночі -2,6 ° у 1910 році.

У суботу в південній частині, східних, центральних (крім Вінницької) і Сумській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, подекуди з грозою; на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в південній і східній частині вночі 8-13°, вдень 13-18°, місцями до 21°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Києві в ніч на 5 жовтня – без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7 °, вдень 10-12°.