У центрі Херсона стріляли: двоє поранених – у тяжкому стані

В Херсоні поліція розшукує озброєних зловмисників, які стріляли в центрі міста.

Джерело: поліція Херсонщини

Деталі: На лінію "102" надійшло повідомлення, що по вулиці Тираспольській невідомі стріляли з автомобіля та зникли з місця події. Зі слів свідків, невідомі пересувалися на автомобілі чорного кольору. В результаті стрілянини постраждали двоє чоловіків, яких направили в лікарню.

В місті ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".

За фактом замаху на вбивство відкрили кримінальне провадження (ст.15 "Замах на злочин" Кримінального кодексу та п.1 ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" КК України).

Потерпілі, 1969 та 1977 р.н., наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані.