Рада відправила на доопрацювання закон про підтримку "Пласту"

Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроект про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Рішення підтримали 313 депутатів.

Як пояснив спікер Ради Дмитро Разумков, профільний комітет розгляне документ з пропозиціями президента Володимира Зеленського від 3 вересня.

Як відомо, главі держави не сподобався перший варіант закону тим, що він визнає "Пласт" єдиною скаутською організацією і лишає неузгодженими механізми підтримки "Пласту" з Конституцією і Бюджетним кодексом.

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