Рада відправила на доопрацювання закон про підтримку "Пласту"

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Четвер, 3 жовтня 2019, 17:28

Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроект про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Рішення підтримали 313 депутатів.

Як пояснив спікер Ради Дмитро Разумков, профільний комітет розгляне документ з пропозиціями президента Володимира Зеленського від 3 вересня.

Як відомо, главі держави не сподобався перший варіант закону тим, що він визнає "Пласт" єдиною скаутською організацією і лишає неузгодженими механізми підтримки "Пласту" з Конституцією і Бюджетним кодексом.

Що було раніше:

  • На початку вересня Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".
  • 30 травня Верховна Рада 8 скликання ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".
  • 19 червня тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав його й передав на підпис новому президента Володимиру Зеленському.
  • 3 липня спікер Парубій нагадав, що термін для підписання закону про "Пласт" спливе 4 липня.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Верховна Рада законодавство


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