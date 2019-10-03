Рада відправила на доопрацювання закон про підтримку "Пласту"
Четвер, 3 жовтня 2019, 17:28
Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроект про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".
Джерело: засідання парламенту
Деталі: Рішення підтримали 313 депутатів.
Як пояснив спікер Ради Дмитро Разумков, профільний комітет розгляне документ з пропозиціями президента Володимира Зеленського від 3 вересня.
Як відомо, главі держави не сподобався перший варіант закону тим, що він визнає "Пласт" єдиною скаутською організацією і лишає неузгодженими механізми підтримки "Пласту" з Конституцією і Бюджетним кодексом.
Що було раніше:
- На початку вересня Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".
- 30 травня Верховна Рада 8 скликання ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України".
- 19 червня тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав його й передав на підпис новому президента Володимиру Зеленському.
- 3 липня спікер Парубій нагадав, що термін для підписання закону про "Пласт" спливе 4 липня.
Євген Кізілов, УП