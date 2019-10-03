Бойовики на Донбасі 21 раз стріляли по позиціях бійців ООС  

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Четвер, 3 жовтня 2019, 21:53

Від початку доби 3 жовтня проросійські бойовики 21 раз обстрілювали позиції підрозділів ООС.

Джерело: Прес-центр Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Вказується, що впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Українська правда

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