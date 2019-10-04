Білоруського шпигуна звільнили з-під варти перед зустріччю Зеленського і Лукашенка

Новозаводський суд Чернігова звільнив з-під варти під особисте зобов’язання громадянина Білорусі Юрія Політику, якого звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Політика обвинувачується у зборі інформації на користь "невизначеного державного органу Білорусі"

За повідомленням адвоката Тараса Герелюка, відповідне рішення було схвалене 3 жовтня у результаті розгляду його клопотання.

У серпні цього року суд вже виносив рішення про можливість звільнення Політики при умові внесення застави у розмірі 576, 3 тисяч гривень, проте цю суму ніхто не платив.

Адвокат білоруса стверджує, що звільнення відбулося під особисте зобов’язання.

Герелюк додав, що Політика може жити де завгодно та має право виїзду.

Нагадаємо:

На 4 жовтня у Житомирі запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із білоруським колегою Олександром Лукашенком.

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