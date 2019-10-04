Білоруського шпигуна звільнили з-під варти перед зустріччю Зеленського і Лукашенка
Новозаводський суд Чернігова звільнив з-під варти під особисте зобов’язання громадянина Білорусі Юрія Політику, якого звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Політика обвинувачується у зборі інформації на користь "невизначеного державного органу Білорусі"
За повідомленням адвоката Тараса Герелюка, відповідне рішення було схвалене 3 жовтня у результаті розгляду його клопотання.
У серпні цього року суд вже виносив рішення про можливість звільнення Політики при умові внесення застави у розмірі 576, 3 тисяч гривень, проте цю суму ніхто не платив.
Адвокат білоруса стверджує, що звільнення відбулося під особисте зобов’язання.
Герелюк додав, що Політика може жити де завгодно та має право виїзду.
Нагадаємо:
- На 4 жовтня у Житомирі запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із білоруським колегою Олександром Лукашенком.
Передісторія:
- Громадянина Білорусі Юрія Політику затримали влітку 2017 року у ході спецоперації СБУ. Під час затримання у нього виявили файл з картою розміщення військових підрозділів в зоні АТО.
- Навесні 2018 року суд у Чернігові почав розгляд справи білоруса.
- Через чотири місяці після арешту Політики у Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка та звинуватили у шпигунстві.
- Процеси над Політикою та Шаройком відбувались майже синхронно.
- У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо тільки в травні.
- У вересні 2019 року Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка в обмін на обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику.