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Білоруського шпигуна звільнили з-під варти перед зустріччю Зеленського і Лукашенка

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 01:05

Новозаводський суд Чернігова звільнив з-під варти під особисте зобов’язання громадянина Білорусі Юрія Політику, якого звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни. 

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Політика обвинувачується у зборі інформації на користь "невизначеного державного органу Білорусі"

За повідомленням адвоката Тараса Герелюка, відповідне рішення було схвалене 3 жовтня у результаті розгляду його клопотання. 

У серпні цього року суд вже виносив рішення про можливість звільнення Політики при умові внесення застави у розмірі 576, 3 тисяч гривень, проте цю суму ніхто не платив.

Адвокат білоруса стверджує, що звільнення відбулося під особисте зобов’язання. 

Герелюк додав, що Політика може жити де завгодно та має право виїзду.

Нагадаємо:

  • На 4 жовтня у Житомирі запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Передісторія:

  • Громадянина Білорусі Юрія Політику затримали влітку 2017 року у ході спецоперації СБУ. Під час затримання у нього виявили файл з картою розміщення військових підрозділів в зоні АТО. 
  • Навесні 2018 року суд у Чернігові почав розгляд справи білоруса. 
  • Через чотири місяці після арешту Політики у Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка та звинуватили у шпигунстві.
  • Процеси над Політикою та Шаройком відбувались майже синхронно. 
  • У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо тільки в травні.
  • У вересні 2019 року Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка в обмін на обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоЗеленськийСБУ
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