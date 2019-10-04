Україна в ОБСЄ закликала Росію піти з Донбасу
Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський на засіданні Постійної Ради ОБСЄ заявив, що українська сторона виконала свої зобов’язання перед самітом у Нормандському форматі та чекає на виконання своє частини роботи Росією.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: За словами дипломата, конфлікт триватиме до того часу, поки росіяни не припинять окупацію частини території України та не виведуть свої збройні сили з Криму, а також найманців і техніку з Донбасу.
Дослівно: "Погодивши базований на так званій "формулі Штайнмаєра" текст, Україна завершила свою частину роботи напередодні саміту "нормандської четвірки". Зараз настав час, щоб інша сторона - Росія - зробила свій внесок і пішла з Донбасу. Ми сподіваємось на конкретні рішення на майбутньому саміті "нормандської четвірки" щодо мирного врегулювання та відновлення суверенітету України на Донбасі, а також на повне та добросовісне виконання цих рішень Росією".
Нагадаємо:
- В Нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
- 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
- 13 вересня голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія "не може" взяти в ній участь.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів Нормандського формату необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
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