Саудівська Аравія дозволить жінкам служити в армії

Міністерство оборони Саудівської Аравії дозволить жінкам вступати до армії в якості солдатів.

Джерело: Gulf News

Деталі: У найближчому часі жінки зможуть проходити службу в наземних, повітряних, військово-морських та ракетних військах. Також вони матимуть можливість надавати медичні послуги.

Минулого року влада дозволила жінкам займатись кримінальними розслідуваннями, приєднуватися до служб безпеки, працювати в органах боротьби з наркотиками.

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