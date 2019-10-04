Саудівська Аравія дозволить жінкам служити в армії
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 06:45
Міністерство оборони Саудівської Аравії дозволить жінкам вступати до армії в якості солдатів.
Джерело: Gulf News
Деталі: У найближчому часі жінки зможуть проходити службу в наземних, повітряних, військово-морських та ракетних військах. Також вони матимуть можливість надавати медичні послуги.
Минулого року влада дозволила жінкам займатись кримінальними розслідуваннями, приєднуватися до служб безпеки, працювати в органах боротьби з наркотиками.
Нагадаємо:
- В 2018 році у Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.
- У цьому році було скасовано заборону самостійно подорожувати жінкам.
Українська правда