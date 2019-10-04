Головні новини четверга і ночі: новий секретар РНБО, голосування Ради, допит Козака
Зеленський призначив секретаря РНБО, Верховна Рада взяла за основу закон про столицю Ткаченка, власника "112 Україна" Козака допитали в СБУ — новини, які були актуальні 3 жовтня.
Про РНБО
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони, перед цим звільнивши його з посади заступника секретаря РНБО.
Про закони
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону про місто Київ - столицю України, внесений Олександром Ткаченком та іншими мажоритарниками Києві зі "Слуги народу".
Також Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.
Про Козака
Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, який є власником телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, допитали у Службі безпеки України за статтями "тероризм", "фінансування тероризму", та "легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом".
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії.
Офіс президента розглядає два сценарії проведення виборів на окупованій території Донбасу – разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року, або позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який "намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про можливий обмін утримуваними особами на наступному тижні.
У Конгресі заслухали свідчення екс-представника США з питань України Курта Волкера щодо звинувачень Трампа у тиску на Зеленського. Він розповів, що просив українське керівництво не втручатись у політику США та що не можна довіряти колишньому генпрокурору Юрію Луценку.