Головні новини четверга і ночі: новий секретар РНБО, голосування Ради, допит Козака

Зеленський призначив секретаря РНБО, Верховна Рада взяла за основу закон про столицю Ткаченка, власника "112 Україна" Козака допитали в СБУ — новини, які були актуальні 3 жовтня.

Про РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони, перед цим звільнивши його з посади заступника секретаря РНБО.

Про закони

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону про місто Київ - столицю України, внесений Олександром Ткаченком та іншими мажоритарниками Києві зі "Слуги народу".

Також Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.

Про Козака

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, який є власником телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, допитали у Службі безпеки України за статтями "тероризм", "фінансування тероризму", та "легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії.

Офіс президента розглядає два сценарії проведення виборів на окупованій території Донбасу – разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року, або позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який "намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про можливий обмін утримуваними особами на наступному тижні.

У Конгресі заслухали свідчення екс-представника США з питань України Курта Волкера щодо звинувачень Трампа у тиску на Зеленського. Він розповів, що просив українське керівництво не втручатись у політику США та що не можна довіряти колишньому генпрокурору Юрію Луценку.