Денісова звернулася до Москалькової через стан двох ув'язнених українців

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 10:43

Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо стану українців Рефата Алімова й Олександра Шумкова.

Джерело: Facebook-сторінка Денісової

Пряма мова: "Терміново підготувала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо дотримання прав українських громадян, які перебувають в місцях несвободи на території Росії.

Звернулася у зв'язку з погіршенням стану здоров’я Рефата Алімова, який перебуває в СІЗО Ростовської області РФ. За отриманою інформацією, Рефат поскаржився на сильні болі в області нирок під час судового засідання 2 жовтня цього року.

 

Інше звернення стосується Олександра Шумкова, який утримується у виправній колонії в Тверській області РФ. Під час зустрічі зі своїм адвокатом Олександр повідомив про посилення фізичного та морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії. Крім того, є інформація щодо погіршення стану його здоров’я.

 

Попросила Тетяну Москалькову перевірити вищевказану інформацію та вжити заходи з метою відновлення прав громадян України, а також, забезпечити проведення відповідного медичного обстеження та лікування".

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Теми: політв'язні омбудсмен Росія


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