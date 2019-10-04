Волкер попереджав Джуліані, що Луценко не заслуговує на довіру – ЗМІ

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, доповідаючи у Конгресі, заявив, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко є ненадійним джерелом інформації.

Джерело: два співрозмовники CNN, The Washington Post, "Громадське"

Дослівно CNN: "Волкер повідомив слідчим Конгресу, що він висловив занепокоєння Джуліані щодо використання колишнього прокурора України Юрія Луценка як джерела інформації щодо Байденів та в інших дискусіях, попереджаючи, що Луценко не заслуговує на довіру".

Деталі: У межах свідчень у Палаті представників Конгресу США Волкер заявив, що радив адвокатові глави Білого дому Дональда Трампа Рудольфу Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел про колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.

За словами джерел, які були на засіданні в Конгресі, Волкер розповів, що застерігав Джуліані не довіряти інформації, яку він отримував від українських політичних фігур про діяльність Байдена і його сина в Україні.

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