Волкер попереджав Джуліані, що Луценко не заслуговує на довіру – ЗМІ
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, доповідаючи у Конгресі, заявив, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко є ненадійним джерелом інформації.
Джерело: два співрозмовники CNN, The Washington Post, "Громадське"
Дослівно CNN: "Волкер повідомив слідчим Конгресу, що він висловив занепокоєння Джуліані щодо використання колишнього прокурора України Юрія Луценка як джерела інформації щодо Байденів та в інших дискусіях, попереджаючи, що Луценко не заслуговує на довіру".
Деталі: У межах свідчень у Палаті представників Конгресу США Волкер заявив, що радив адвокатові глави Білого дому Дональда Трампа Рудольфу Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел про колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.
За словами джерел, які були на засіданні в Конгресі, Волкер розповів, що застерігав Джуліані не довіряти інформації, яку він отримував від українських політичних фігур про діяльність Байдена і його сина в Україні.
Передісторія:
- Курт Волкер подав у відставку після двох років роботи на посаді спеціального представника Держдепартаменту США з питань України.
- Головною причиною звільнення є згадка про нього у скарзі інформатора, який пролив світло на телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
- 3 жовтня Волкер постав перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського.
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
- Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
- У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
- Юрій Луценко заявляв "The Washington Post", що Хантер Байден не порушував законів України.