В "Слузі народу" розповіли, що буде з обшуками і прослуховуванням нардепів

Фракція "Слуга народу" планує прописати порядок затримання, обшуку і прослуховування народних депутатів окремим законопроектом, згідно з яким такі слідчі дії повинен буде узгодити генпрокурор і дозволити суд.

Про це повідомив журналістам 4 жовтня глава парламентського комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає Liga.net.

"Саме ця позиція розділила зал і було багато зауважень до того, яким саме чином це має відбуватися, ми сьогодні реєструємо законопроект, де винесли ті норми, які стосуватимуться реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів", - розповів Монастирський.

Нардеп повідомив, що фракція СН підпише законопроект, і поділився, що, в загальних рисах, буде в ньому запропоновано:

"Мова йде про те, що як і будь-який спеціальний суб'єкт, мова про адвокатів, наприклад, узгоджувати подібні клопотання повинен генеральний прокурор, а рішення приймати суддя апеляційного суду".

За словами Монастирського, з моменту початку дії закону про зняття депутатської недоторканності (1 січня 2020 року), Рада не зможе давати згоду, або незгоду, на затримання, обшук і відкриття кримінального провадження проти нардепів.

Нагадаємо: