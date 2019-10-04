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В "Слузі народу" розповіли, що буде з обшуками і прослуховуванням нардепів

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 16:49

Фракція "Слуга народу" планує прописати порядок затримання, обшуку і прослуховування народних депутатів окремим законопроектом, згідно з яким такі слідчі дії повинен буде узгодити генпрокурор і дозволити суд.

Про це повідомив журналістам 4 жовтня глава парламентського комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає Liga.net.

"Саме ця позиція розділила зал і було багато зауважень до того, яким саме чином це має відбуватися, ми сьогодні реєструємо законопроект, де винесли ті норми, які стосуватимуться реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів", - розповів Монастирський.

Нардеп повідомив, що фракція СН підпише законопроект, і поділився, що, в загальних рисах, буде в ньому запропоновано:

"Мова йде про те, що як і будь-який спеціальний суб'єкт, мова про адвокатів, наприклад,  узгоджувати подібні клопотання повинен генеральний прокурор, а рішення приймати суддя апеляційного суду".

За словами Монастирського, з моменту початку дії закону про зняття депутатської недоторканності (1 січня 2020 року), Рада не зможе давати згоду, або незгоду, на затримання, обшук і відкриття кримінального провадження проти нардепів.

Нагадаємо:

  • 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства", що в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.
  • У той же час нардепи залишили за собою імунітет – дозвіл на обшук чи прослуховування має надавати Верховна Рада.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Раданедоторканність
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