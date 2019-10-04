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НАЗК відкриває декларації військових прокурорів з 2017 року

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 17:38

Національне агентство з питань запобігання корупції відкриє доступу до декларацій військових прокурорів.

Джерело: прес-служба НАЗК

Дослівно: "НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі".

Деталі: Уповноважені особи НАЗК вже розпочали роботи з відкриття даних.

Усі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в Реєстрі упродовж наступного тижня.

Знати більше: Ліквідувати не можна реформувати. Що не так з прокуратурою Матіоса

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Передісторія:

  • У вересні заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.
  • 14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли деклараціїпідлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
  • Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.
  • Центр протидії корупції оскаржив постанову Матіоса і рішення НАЗК.
  • Проте 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів. Апеляційний судскаргу ЦПК також відхилив.
  • 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс проект закону №1032, яким пропонує ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Теми: НАЗКпрокуратурадекларації
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