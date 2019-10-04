НАЗК відкриває декларації військових прокурорів з 2017 року

3106 переглядів
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 17:38

Національне агентство з питань запобігання корупції відкриє доступу до декларацій військових прокурорів.

Джерело: прес-служба НАЗК

Дослівно: "НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі".

Деталі: Уповноважені особи НАЗК вже розпочали роботи з відкриття даних.

Усі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в Реєстрі упродовж наступного тижня.

Знати більше: Ліквідувати не можна реформувати. Що не так з прокуратурою Матіоса

Рябошапка пообіцяв Україні Римський статут і перехідне правосуддя. Що це таке

Передісторія:

  • У вересні заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.
  • 14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли деклараціїпідлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
  • Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.
  • Центр протидії корупції оскаржив постанову Матіоса і рішення НАЗК.
  • Проте 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів. Апеляційний судскаргу ЦПК також відхилив.
  • 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс проект закону №1032, яким пропонує ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАЗК прокуратура декларації


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міністр фінансів планує судитися з НАЗК 3 жовтня 2019, 13:45
Рада підтримала реформу НАЗК і обов’язкові декларації в Офісі президента 2 жовтня 2019, 14:12
НАЗК відмовилося "розсекречувати" декларації військових прокурорів: просить уточнення 30 вересня 2019, 16:15
Усі новини
Головні новини
20 млн Укрзалізниці: Суд обрав домашній арешт для екс-нардепа Іщенка
Листування американських дипломатів: Україна мала визнати втручання у вибори в США
Екс-нардепу Микитасю призначили заставу 5,5 млн
Рада ухвалила програму діяльності уряду
Усі новини
future

Якою є нинішня молодь, як з нею спілкуватися та до чого готуватися

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

експерти

У чому таємниця жіночого оргазму? Вчені дізнавалися у кроликів