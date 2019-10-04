НАЗК відкриває декларації військових прокурорів з 2017 року

Національне агентство з питань запобігання корупції відкриє доступу до декларацій військових прокурорів.

Джерело: прес-служба НАЗК

Дослівно: "НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі".

Деталі: Уповноважені особи НАЗК вже розпочали роботи з відкриття даних.

Усі декларації військових прокурорів стануть доступні для перегляду в Реєстрі упродовж наступного тижня.

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