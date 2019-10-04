Флеш-моб Зеленського: Більше 1700 повідомлень, в НАБУ обіцяють опрацювати всі

За останні два тижні в Національне антикорупційне бюро корупцію надійшло понад 1700 звернень про можливу корупцію.

Джерело: прес-служба НАБУ

Деталі: За минулі два тижні НАБУ отримало понад 960 дзвінків зі скаргами, понад 360 - електронною поштою і ще більше 370 - звичайною поштою.

В НАБУ запевнили, що всі звернення належним чином зареєстровані, їм нададуть правову оцінку і надішлють відповіді заявникам.

При цьому, як повідомляється, люди скаржаться не тільки на факти, які підслідні НАБУ:

- неналежне досудове розслідування,

- реалізація соціальних, трудових прав та законних інтересів,

- порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства,

- порушення законодавства під час примусового виконання судових рішень,

- питання, пов’язані з незгодою із судовими рішеннями та порушенням норм матеріального та процесуального прав під час їх ухвалення.

В Бюро розказали, що нерідко люди скаржаться на життєві обставини та сусідів.

Водночас в НАБУ підкреслили, що будуть проводити розслідування лише за тими фактами, які підслідні Бюро, тобто ймовірні злочини вчинені високопосадовцями, або якщо місцевій громаді чи інтересам держави завдано шкоди на більш ніж 960 тис. грн.

При цьому решту звернень скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції. Навіть за таких обставин НАБУ поінформує заявника про цей факт і сповістить, із яким органом варто надалі тримати зв'язок.

Більше того,в Бюро пообіцяли надати роз’яснення можливих шляхів відновлення порушених прав та інтересів.

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