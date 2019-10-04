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СБУ затримала таксиста-сепаратиста, який агітував за "русскій мір"

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 19:50

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала таксиста,  який позиціонував себе як прихильник "російського козацтва", російської православної церкви, монархізму та агітував за відділення області від України.

Джерело: прес-служба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і частин Донецької та Луганської областей. Для дестабілізації суспільно політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення області від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти із членами так званих "козачих формувань" терористів.

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора та пропагував клієнтам  ідеї "русского мира".

При цьому, з поширених фотографій видно, що затриманий віддав перевагу автомобілю німецького виробництва, марки Opel, до того ж на європейській реєстсрації.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у таксиста заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку.

 

Стосовно сепаратиста відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

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