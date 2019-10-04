СБУ затримала таксиста-сепаратиста, який агітував за "русскій мір"

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала таксиста, який позиціонував себе як прихильник "російського козацтва", російської православної церкви, монархізму та агітував за відділення області від України.

Джерело: прес-служба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і частин Донецької та Луганської областей. Для дестабілізації суспільно політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення області від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти із членами так званих "козачих формувань" терористів.

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора та пропагував клієнтам ідеї "русского мира".

При цьому, з поширених фотографій видно, що затриманий віддав перевагу автомобілю німецького виробництва, марки Opel, до того ж на європейській реєстсрації.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у таксиста заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку.

Стосовно сепаратиста відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.