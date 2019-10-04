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Голова ЦВК: Вибори в ОРДЛО - це питання до Ради

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 21:12

Новообраний голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що питання проведення виборів на тимчасово окупованій території України потребує законодавчого забезпечення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Діденка: "За великим рахунком проведення виборів на тимчасово окупованій території - це не питання до ЦВК в тих умовах, які існують у нас сьогодні, це більше питання до законодавців".

Що було раніше: 1 жовтня Зеленський повідомив, що Україна узгодила так звану "формулу Штайнмайера" з виборів в окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

У четвер Зеленський у своєму зверненні заявив, що вибори на непідконтрольный Києву території Донбасу можуть пройти тільки за українським законодавством.

Нагадаємо:

  • 4 жовтня Центральна виборча комісія обрала своїм головою Олега Діденка, який був членом комісії в попередньому складі Центрвиборчкому.
  • Раніше в цей день Верховна Рада затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, представлені президентом Володимиром Зеленським.
  • 9 вересня 2019 Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського і назвала свій розпуск політично мотивованим рішенням.

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