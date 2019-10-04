Новини 4 жовтня: аварійна посадка Ан-12, новий склад ЦВК, прослушка для НАБУ

Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова, Рада затвердила новий склад ЦВК, Рада дала право на прослушку НАБУ і ДБР, але закріпила імунітет нардепів — новини, які були актуальні 4 жовтня.

Про Ан-12

Літак Ан-12 аварійно сів поблизу Львова через закінчення пального, 5 осіб загинули. Також літак міг здійснити аварійну посадку через помилку пілота. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Троє постраждалих перебувають у важкому стані, двох із них вже прооперовано в міській клінічній лікарні №8 міста Львова.

Про ЦВК

Верховна Рада затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом Володимиром Зеленським.

ЦВК обрала своїм головою Олега Діденка, який був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому.

Про прослушку

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1009 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), за якими депутатська недоторканність та частина скандальних "правок Лозового" залишаються чинними. Закон в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Нардеп Петро Порошенко заявив, що почув заклик Зеленського до єдності і готовий допомагати у реалізації Мінських домовленостей.

Слідчі центрального апарату ДБР повідомили про підозру народному депутату Верховної Ради 5-8 скликань Сергію Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.

Відомий російський адвокат Ілля Новіков долучається до захисту Порошенка в низці кримінальних справ.

В результаті обшуків у лікаря-трансплантолога вилучили приблизно мільйон доларів готівки, йому оголошено підозру.