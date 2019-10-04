Новини 4 жовтня: аварійна посадка Ан-12, новий склад ЦВК, прослушка для НАБУ
Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова, Рада затвердила новий склад ЦВК, Рада дала право на прослушку НАБУ і ДБР, але закріпила імунітет нардепів — новини, які були актуальні 4 жовтня.
Про Ан-12
Літак Ан-12 аварійно сів поблизу Львова через закінчення пального, 5 осіб загинули. Також літак міг здійснити аварійну посадку через помилку пілота. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Троє постраждалих перебувають у важкому стані, двох із них вже прооперовано в міській клінічній лікарні №8 міста Львова.
Про ЦВК
Верховна Рада затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом Володимиром Зеленським.
ЦВК обрала своїм головою Олега Діденка, який був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому.
Про прослушку
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1009 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), за якими депутатська недоторканність та частина скандальних "правок Лозового" залишаються чинними. Закон в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
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