Шведська активістка Грета Тунберг стала лауреатом премії миру
16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.
Джерело: KidsRights.
"З вражаючих 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну з Камеруну та Грету зі Швеції", - йдеться у повідомленні.
Другим лауреатом Міжнародної дитячої премії миру стала Дівіна Малум, дівчина з Камеруну, яка розробила програму захисту прав дітей.
Премія буде вручена 20 листопада, в Гаазі.
Нагадаємо:
- Шведська кліматична активістка Грета Тунберг у середу була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".
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