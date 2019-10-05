Шведська активістка Грета Тунберг стала лауреатом премії миру

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

Джерело: KidsRights.

"З вражаючих 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну з Камеруну та Грету зі Швеції", - йдеться у повідомленні.

Другим лауреатом Міжнародної дитячої премії миру стала Дівіна Малум, дівчина з Камеруну, яка розробила програму захисту прав дітей.

Премія буде вручена 20 листопада, в Гаазі.

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