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Шведська активістка Грета Тунберг стала лауреатом премії миру

Субота, 5 жовтня 2019, 00:22

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру. 

Джерело: KidsRights.

"З вражаючих 137 претендентів з 56 країн, експертний комітет KidsRights обрав переможців - Дівіну з Камеруну та Грету зі Швеції", - йдеться у повідомленні.

Другим лауреатом Міжнародної дитячої премії миру стала Дівіна Малум, дівчина з Камеруну, яка розробила програму захисту прав дітей.

Премія буде вручена 20 листопада, в Гаазі.

Нагадаємо:

  • Шведська кліматична активістка Грета Тунберг у середу була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".

Теми: права людини
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