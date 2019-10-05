США провели випробування нової ракети
Субота, 5 жовтня 2019, 04:23
Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети Naval Strike Missile.
Джерело: CNN.
Як повідомляє видання, маневри відбулися у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки.
Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні, а ціллю слугував американський корабель USS Ford, який був відбуксований в Тихий океан для проведення навчань SINKEX. Дальність NSM становить понад 160 км.
Напомним:
- Північна Корея в середу запустила як мінімум одну ракету біля свого східного узбережжя, яка, за даними Південної Кореї, могла бути запущена з підводного човна.