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США провели випробування нової ракети

Субота, 5 жовтня 2019, 04:23
США провели випробування нової ракети

Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети Naval Strike Missile.

Джерело: CNN.

Як повідомляє видання, маневри відбулися у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки.

Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні, а ціллю слугував американський корабель USS Ford, який був відбуксований в Тихий океан для проведення навчань SINKEX. Дальність NSM становить понад 160 км.

Напомним:

  • Північна Корея в середу запустила як мінімум одну ракету біля свого східного узбережжя, яка, за даними Південної Кореї, могла бути запущена з підводного човна.

Теми: США
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