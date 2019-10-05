США провели випробування нової ракети

Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети Naval Strike Missile.

Джерело: CNN.

Як повідомляє видання, маневри відбулися у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки.

Ракета була запущена з корабля в прибережній зоні, а ціллю слугував американський корабель USS Ford, який був відбуксований в Тихий океан для проведення навчань SINKEX. Дальність NSM становить понад 160 км.

Напомним: