Головні новини п'ятниці і ночі: аварійна посадка Ан-12, новий склад ЦВК, плани МЗС

Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу Львова, Рада затвердила новий склад ЦВК, МЗС презентував Зеленському плани щодо врегулювання ситуації на Донбасі — новини, які були актуальні 4 жовтня.

Про Ан-12

Літак Ан-12 аварійно сів поблизу Львова через закінчення пального, 5 осіб загинули. Також літак міг здійснити аварійну посадку через помилку пілота. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Троє постраждалих перебувають у важкому стані, двох із них вже прооперовано в міській клінічній лікарні №8 міста Львова.

Про ЦВК

Верховна Рада затвердила кандидатури 17 членів Центральної виборчої комісії, подані президентом Володимиром Зеленським.

ЦВК обрала своїм головою Олега Діденка, який був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому.

Про Донбас

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що подав президенту Володимиру Зеленському "план А, і план B" з врегулювання ситуації на сході України.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Нардеп Петро Порошенко заявив, що почув заклик Зеленського до єдності і готовий допомагати у реалізації Мінських домовленостей.

Український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.

Шведська активістка Грета Тунберг стала лауреатом премії миру

Уряд Італії включив Україну до переліку "безпечних країн", мігрантам з яких буде важко здобути право на притулок.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють, що від початку року кількість підтверджених жертв серед цивільного населення становить 115 осіб.