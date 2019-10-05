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В Іраку у ході масових антиурядових акцій загинули 60 осіб

Субота, 5 жовтня 2019, 05:08
В Іраку у ході масових антиурядових акцій загинули 60 осіб

Кількість загиблих у ході масових антиурядових акцій в Іраку сягнула щонайменше 60 осіб.

Джерело: Анадолу.

"Унаслідок масових антиурядових акцій в Іраку, які тривають уже кілька днів, загинули не менше 60 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поранення в ході акцій протесту отримали понад 2500 людей. За даними агентства, у зв'язку з великою кількістю поранених лікарні країни переведені на особливий режим роботи.

Нагадаємо:

  • Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

Теми: акціїІрак
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