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Генеральний секретар ООН прокоментував антиурядові акцій в Іраку

Субота, 5 жовтня 2019, 06:42

На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.

Джерело: прес-секретар глави ООН

"Генеральний секретар уважно стежить за розвитком подій в Іраку. Він закликає до діалогу між урядом і демонстрантами в якості негайного кроку в бік деескалації", - йдеться в заяві.

Генсек підкреслює, що "свобода вираження думок і мирних зібрань є основними правами людини, які необхідно поважати".

"Генеральний секретар глибоко засмучений загибеллю людей під час недавніх акцій протесту і закликає всіх учасників проявляти максимальну стриманість і утримуватися від насильства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.
  • Для розгону демонстрацій силовики застосовують бойові патрони і сльозогінний газ.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІракООН
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