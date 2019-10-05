ДСНС попереджає про сильні заморозки й грози

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки по Україні, а також про значні дощі та грози в окремих областях.

Джерело: сайт ДСНС, Укрінформ

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°".

Деталі: Крім того, 5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, подекуди грози.

Водночас, як повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр, упродовж 6-7 жовтня в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.

6 жовтня в західних, вночі і у східних областях помірні, вдень і у північних та Черкаській областях місцями невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°.

7 жовтня вночі на Прикарпатті та Вінниччині, вдень у північних, центральних та південних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Температура у південній та східній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-15° тепла; на решті території вночі заморозки у повітрі 0-5°, вдень 5-10° тепла.

В Карпатах дощ з мокрим снігом, вночі заморозки 3-5°, вдень температура 1-3° тепла.

8 жовтня у східних, Дніпропетровській областях та у Приазов'ї, а вдень 9 жовтня на крайньому заході країни очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

У північних, західних та центральних областях вночі заморозки у повітрі 0-5°, вдень 8 жовтня 4-9° тепла, 9 жовтня 7-13°, на Прикарпатті до 15°; у південній та східній частині вночі 8 жовтня 4-9°, 9 жовтня вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 7-13° тепла, 9 жовтня на півдні місцями до 17°.

У Києві 6-7 жовтня збережеться хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 6 жовтня вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; 7 жовтня вночі заморозки у повітрі 0-5°, вдень 5-10° тепла.

8-9 жовтня у Києві опадів також не буде. Вночі заморозки у повітрі 0-5°; температура вдень 8 жовтня 4-9° тепла, 9 жовтня 7-12°.