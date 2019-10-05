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У Чернівецькій області 72 людини госпіталізовано після отруєння на весіллі

Субота, 5 жовтня 2019, 09:30

У Чернівецькій області внаслідок отруєння на весіллі в ресторані "Оскар" смт Путила госпіталізовано 72 особи, з них 18 дітей.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: Станом на 7 годину 5 жовтня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи (з них 18 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Оскар" смт Путила.

Разом з тим, інше масове отруєння сталося в Чернівецькій області в смт Красноїльськ.

"Станом на 7 годину 5 жовтня в інфекційному відділенні Сторожинецької ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 4 дитини), які 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ", - зазначили в ДСНС.

Українська правда
Теми: Чернівецька область
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