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Туреччина розпочне військову операцію на північному сході Сирії

Субота, 5 жовтня 2019, 13:45

У найближчі два дні Туреччина почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється підтримуваними США курдами, яких Анкара вважає терористами.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми підготувалися, ми допрацювали наші плани дій, враховуючи необхідні інструкції", - сказав Ердоган.

Це найбільш конкретна заява Ердогана про військову інтервенцію в регіоні з того часу, як Анкара і Вашингтон вирішили створити "безпечну зону" на сирійському кордоні, яку, за словами Туреччини, слід очистити від сирійського курдського ополчення YPG.

Раніше Ердоган заявляв, що до кінця вересня повинна бути встановлена ​​30-кілометрова зона безпеки, попередивши, що, якщо вона не буде збережена, Туреччину "змусять" вжити військові дії для своєї безпеки.

Туреччина звинуватила США в тому, що вони занадто повільно створюють зону, на тлі розбіжностей між двома партнерами по НАТО щодо того, як далеко вони повинні зайти в Сирію і хто повинен її контролювати.

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