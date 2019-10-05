Радник голови ХерсонОДА заявив про вибух біля свого житла, пов'язав із боротьбою з корупцією
Радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов заявив про вибух під вікнами будинку, де він мешкає.
Джерело: Facebook-сторінка Ковальова
Деталі: За словами радника голови ХОДА, інцидент стався в ніч на 4 жовтня.
Пряма мова: "Підступно та зухвало після декількох тижнів погроз в мій бік пролунав вибух. Біля 2:30 на вікні помешкання, де я мешкаю у Херсоні, було закладено та приведено в дію саморобний вибуховий пристрій фугасного типу. ... Зі мною все гаразд, ніхто з мешканців будинку не постраждав".
Голова ОДА Юрій Гусєв у свою чергу заявив, що його "команду не злякати й не запугати".
Пряма мова: "Хочу звернутись до тих, хто замовив і організував цю "акцію". Нашу команду не злякати й не запугати. Так, ви можете нас вбити, але на наше місце прийдуть інші. "Корупційний консенсус", в якому багато років знаходили своє місце цілі групи та окремі ділки на Херсонщині, має бути знищений".
Раніше Ковальов заявив, що "відбувається спланована масова інформаційна атака на голову Херсонської області та його команду"
"Почали обливати брудом і чутками прес-службу глави ОДА, обмовляють та провокують радників і заступників ... Хочуть дискредитувати і прив'язати членів команди до різних груп впливу і кланів. Ми працюємо ні на які клани і не вступаємо ні в які протиправні відносини з тими чи іншими групами, до яких нас намагаються прив'язати", - заявив він.
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