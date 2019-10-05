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Радник голови ХерсонОДА заявив про вибух біля свого житла, пов'язав із боротьбою з корупцією

Субота, 5 жовтня 2019, 17:59

Радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов заявив про вибух під вікнами будинку, де він мешкає. 

Джерело: Facebook-сторінка Ковальова 

Деталі: За словами радника голови ХОДА, інцидент стався в ніч на 4 жовтня. 

Пряма мова: "Підступно та зухвало після декількох тижнів погроз в мій бік пролунав вибух. Біля 2:30 на вікні помешкання, де я мешкаю у Херсоні, було закладено та приведено в дію саморобний вибуховий пристрій фугасного типу.  ... Зі мною все гаразд, ніхто з мешканців будинку не постраждав". 

Голова ОДА Юрій Гусєв у свою чергу заявив,  що його "команду не злякати й не запугати". 

Пряма мова: "Хочу звернутись до тих, хто замовив і організував цю "акцію". Нашу команду не злякати й не запугати. Так, ви можете нас вбити, але на наше місце прийдуть інші. "Корупційний консенсус", в якому багато років знаходили своє місце цілі групи та окремі ділки на Херсонщині, має бути знищений". 

 
 
фото з Facebook-сторінки Богдана Ковальова

Раніше Ковальов заявив, що "відбувається спланована масова інформаційна атака на голову Херсонської області та його команду"

"Почали обливати брудом і чутками прес-службу глави ОДА, обмовляють та провокують радників і заступників ... Хочуть дискредитувати і прив'язати членів команди до різних груп впливу і кланів. Ми працюємо ні на які клани і не вступаємо ні в які протиправні відносини з тими чи іншими групами, до яких нас намагаються прив'язати", - заявив він. 

Українська правда

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Теми: Херсонкорупціявибух
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