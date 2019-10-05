У суботу на Донбасі поранено військового, режим "тиші" порушено 10 разів - штаб
Впродовж 5 жовтня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 10 разів, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень.
Джерело: прес-центр штабу Об'єднаних сил
Деталі: За даними штабу, обстріли з боку бойовиків велися із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Зокрема, обстріли позицій Об'єднаних сил відбулися біля н.п.Гнутове, Новогнатівка, Старогнатівка, Павлопіль, біля Золотого з напрямку Первомайського, поблизу Хутора Вільного, біля н.п. Південне, поблизу Майорська та неподалік Луганського.
"Порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм", - зазначили у штабі ОС.
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