Евакуювали кількасот студентів через загрозу обвалу гуртожитку у Дніпрі

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Субота, 5 жовтня 2019, 23:13

У Дніпрі з гуртожитку №2 "Дніпропетровського політехнічного університету" на розі вул. Гагаріна та Яворницького відселили близько 200 студентів через обвал ґрунту біля будівлі та загрозу обвалу стіни. 

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на облуправління ДСНС, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook 

Деталі: За даними ДержНС, на розі п'ятиповерхового гуртожитку утворився провал грунту три на два метри та глибиною 1,2 м.

На першому поверсі будівлі, де розміщувалася аптека, утворилися тріщини на стінах.

Керівництвом університету ухвалено рішення про відселення студентів до гуртожитку №1. 

Мер Дніпра Борис Філатов у свою чергу повідомив, що у будівлі гуртожитку наразі перекрито газ та електрику, а під будівлю закачують бетон.

"На місці комунальники, поліція, МНС, швидкі.  Будівля може впасти в будь-який момент. ... Будівлю зведено у 1950-х, під будівлею - бомбосховище. Причину просідання з'ясовує спеціальна комісія", - повідомив він. 

Також Філатов закликав мешканців міста не наближатися до перекритого кварталу та зазначив, що 6 жовтня центральний проспект Дніпра буде перекрито. 

 
 
 
фото - дснс

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Теми: студенти Дніпро надзвичайна подія


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