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КНДР заявила про провал переговорів із США про ядерне роззброєння

Субота, 5 жовтня 2019, 23:42

КНДР звинуватила Вашингтон у зриві переговорів на робочому рівні щодо ядерного роззброєння, які 5 жовтня розпочалися у Швеції.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на представника переговорної групи від КНДР

Деталі: Представник північнокорейської делегації Кім Мьонг Гіл заявив, що Сполучені Штати приїхали на переговори "з порожніми руками". 

Дослівно: "Переговори не виправдали наших очікувань і зірвалися. Я дуже незадоволений. Все через те, що США не відкинули свою стару позицію. Ми вже чітко пояснили США, який метод розрахунку потрібен і надали їм достатньо часу, але США прийшли на переговори з порожніми руками, і це, зрештою, показує, що вони не готові вирішувати питання", - заявив Гіл. 

За його словами, Гіл повідомив представників США, що КНДР може розпочати дискусію щодо "наступної фази" заходів з денуклеаризації, якщо США дадуть "щиру" відповідь на попередні заходи КНДР, такі як запроваджений мораторій на ядерні випробування та запуски міжконтинентальних балістичних ракет. 

"США підвищили (свої - ред.) очікування. Але це ні до чого не призвело, сильно нас розчарувало та відразило від нашої зацікавленості у переговорах", - додав Кім Мьонг Гіл. 

Нагадаємо, 

  • У липні президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.
  • Наприкінці серпня дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї після проведених Пхеньяном ракетних випробувань. 
  • У вересні Північна Корея після заяви про готовність відновити переговори із США запустила два нерозпізнані снаряди в бік Японського моря.  

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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