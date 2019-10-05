КНДР заявила про провал переговорів із США про ядерне роззброєння

КНДР звинуватила Вашингтон у зриві переговорів на робочому рівні щодо ядерного роззброєння, які 5 жовтня розпочалися у Швеції.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на представника переговорної групи від КНДР

Деталі: Представник північнокорейської делегації Кім Мьонг Гіл заявив, що Сполучені Штати приїхали на переговори "з порожніми руками".

Дослівно: "Переговори не виправдали наших очікувань і зірвалися. Я дуже незадоволений. Все через те, що США не відкинули свою стару позицію. Ми вже чітко пояснили США, який метод розрахунку потрібен і надали їм достатньо часу, але США прийшли на переговори з порожніми руками, і це, зрештою, показує, що вони не готові вирішувати питання", - заявив Гіл.

За його словами, Гіл повідомив представників США, що КНДР може розпочати дискусію щодо "наступної фази" заходів з денуклеаризації, якщо США дадуть "щиру" відповідь на попередні заходи КНДР, такі як запроваджений мораторій на ядерні випробування та запуски міжконтинентальних балістичних ракет.

"США підвищили (свої - ред.) очікування. Але це ні до чого не призвело, сильно нас розчарувало та відразило від нашої зацікавленості у переговорах", - додав Кім Мьонг Гіл.

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