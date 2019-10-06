Туреччина стягує війська до південного кордону

Туреччина стягнула до кордону із Сирією додаткові війська і техніку після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення там військової операції.

Джерело: турецький телеканал TRT.

У район Акчакале були направлені додатково дев'ять вантажівок з бронетехнікою та один автобус із військовослужбовцями.

"Підготовка до операції завершена. Планування завершено. Необхідні накази віддані. Не сьогодні-завтра почнуться дії для запуску процесу відновлення миру. Наступ буде йти з суші та з повітря", - сказав президент Туреччини, виступаючи в Анкарі.

За словами Ердогана, мета операції на сході від річки Євфрат – відновлення миру.







